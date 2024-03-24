Омск-Информ
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Движение от улицы 70 лет Октября до Крупской будет ограничено до июля.
С сегодняшнего дня в Омске перекрыли участок бульвара Архитекторов. Движение закрыто от улицы 70 лет Октября до Крупской, в том числе на перекрестке с 70 лет Октября и Степанца. Подобные ограничения, по планам, продлятся до июля.
Ранее РИА «Омск-информ» сообщало об изменении 18 маршрутов общественного транспорта в связи с перекрытием бульвара. Также с сегодняшнего дня в Омске запустили новый автобусный маршрут № 28. Он свяжет Левобережье и центр города.
Напомним, работы на бульваре Архитекторов начались в сентябре прошлого года. На реконструкцию дороги выделили 1,5 млрд рублей.
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·Авто

Движение от улицы 70 лет Октября до Крупской будет ограничено до июля.
С сегодняшнего дня в Омске перекрыли участок бульвара Архитекторов. Движение закрыто от улицы 70 лет Октября до Крупской, в том числе на перекрестке с 70 лет Октября и Степанца. Подобные ограничения, по планам, продлятся до июля.
Ранее РИА «Омск-информ» сообщало об изменении 18 маршрутов общественного транспорта в связи с перекрытием бульвара. Также с сегодняшнего дня в Омске запустили новый автобусный маршрут № 28. Он свяжет Левобережье и центр города.
Напомним, работы на бульваре Архитекторов начались в сентябре прошлого года. На реконструкцию дороги выделили 1,5 млрд рублей.
1143