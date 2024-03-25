Омск-Информ
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·Общество

Надзорное ведомство изучит оборудование объездных путей дорожными знаками.
Прокуратура Омской области заинтересовалась перекрытием участка бульвара Архитекторов. Со вчерашнего дня ограничено движение от улицы 70 лет Октября до Крупской.
– В связи с публикациями в средствах массовой информации и социальных сетях прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил прокуратуре города Омска организовать проверку, в ходе которой дать оценку соблюдению правил безопасности при организации транспортного обслуживания населения и дорожного движения на указанном участке, – отметили в надзорном ведомстве.
Также прокуратура проверит, установлены ли новые дорожные знаки и как отрегулированы светофоры на объездных путях. 
В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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·Общество

Надзорное ведомство изучит оборудование объездных путей дорожными знаками.
Прокуратура Омской области заинтересовалась перекрытием участка бульвара Архитекторов. Со вчерашнего дня ограничено движение от улицы 70 лет Октября до Крупской.
– В связи с публикациями в средствах массовой информации и социальных сетях прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил прокуратуре города Омска организовать проверку, в ходе которой дать оценку соблюдению правил безопасности при организации транспортного обслуживания населения и дорожного движения на указанном участке, – отметили в надзорном ведомстве.
Также прокуратура проверит, установлены ли новые дорожные знаки и как отрегулированы светофоры на объездных путях. 
В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
2418