«Пятый театр», который несколько лет назад показал спектакль «Shлюхи – не огонь», теперь взялись за роман Куприна о проститутках.

«Пятый театр», который несколько лет назад показал спектакль «Shлюхи – не огонь», теперь взялись за роман Куприна о проститутках.

В омском «Пятом театре» 27, 28 и 29 марта состоится премьера спектакля «Яма» (18+) по одноименному роману Александра Куприна.

Классик русской литературы поднимает вечные темы аморальности людей и лицемерия общества. Обитательницы публичного дома во главе с хозяйкой каждую ночь принимают гостей. Здесь царит показное веселье, но при этом ломаются судьбы людей.

Сам Куприн в 1915 году так писал о своем произведении:

– Я твердо верю, что свое дело сделал. Проституция – это еще более страшное явление, чем война, мор и так далее. Когда Лев Толстой прочитал «Яму», он сказал: «Грязно это». Возможно, что это грязь, но надо же очиститься от нее. И если бы сам Лев Толстой написал с гениальностью русского художника о проституции, он сделал бы великое дело. К сожалению, мое перо слабо, я только пытался правильно осветить жизнь проституток и показать людям, что нельзя к ним относиться так, как относились до сих пор. И они люди...

В трехчасовом спектакле, который поставила главный режиссер «Пятого театра» Людмила Исмайлова, занята почти вся труппа театра. Сама Исмайлова говорит, что проституция – это метафора. Речь в спектакле не о ней, а о продажности, лицемерии и беспринципности.

Несколько лет назад в «Пятом театре» состоялась премьера спектакля «Shлюхи – не огонь». Но тот, кто его смотрел, знает, что эта постановка не о шлюхах.