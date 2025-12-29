Стало известно, кто займется ремонтом омского театра за 10 миллионов

Здание на Красном Пути обновит местная компания.

omskinform

Стало известно, кто займется капитальным ремонтом омского «Пятого театра». На торгах победила компания ООО «Делегат», которая снизила стоимость работ с 13,3 до 10 млн рублей и обошла шестерых конкурентов.

По данным портала «Госзакупки», директор театра Иван Тимофеев, занявший должность только 8 декабря, уже подписал контракт с подрядчиком. Ремонт планируется завершить до октября 2026 года.

Подрядчику предстоит обновить фасад и фойе, устранить трещины и сколы на стенах, полу, потолке и дверях, починить сети отопления, электроснабжения и освещения.