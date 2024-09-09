Стоимость работ оценили в сумму около 8,5 млн руб.

На сайте госзакупок подведены итоги аукциона по поиску подрядчика, который будет ремонтировать фасад «Пятого театра». На торги заявилась одна компания. В итоге 6 сентября контракт заключили ООО «Делегат» по начальной стоимости в 8,465 млн рублей.

По информации открытых интернет-источников, организацию возглавляет Альберт Овасапян. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений.

Планируется, что исполнитель обновит фасад здания, также предполагается замена различных облицовочных материалов и освещения. Работы должны завершить до 30 ноября 2024 года.