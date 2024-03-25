Организация разместила рекламу, в которой назвала свой товар самым лучшим в Омске.
Омское УФАС заинтересовалось рекламой ООО «Квант». Компания разместила в городе баннеры с рекламным слоганом «Лучшие теплицы Омска. Очень дешево…».
– Содержащаяся в рекламе информация должна быть достоверной, формировать у потребителей правильное представление о товаре, его характеристиках и свойствах. При использовании в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, с помощью слов «лучший», «первый», «номер один», должен указываться критерий, по которому идет сравнение и который имеет объективное этому подтверждение, – отметили в ведомстве.
Однако организация не представила в своей рекламе доказательств того, что их теплицы действительно являются лучшими. Это ввело в заблуждение потребителей.
УФАС признало рекламу ненадлежащей, компания получила предписание об устранении нарушений.