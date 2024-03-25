Женщина вышла на пенсию досрочно за творческий стаж.

Женщина вышла на пенсию досрочно за творческий стаж.

В Омской области досрочно вышли на пенсию за творческий стаж 172 человека, из которых 90 – женщины и 82 – мужчины. Самая молодая пенсионерка – 37-летняя жительница региона, которая начала получать пенсию в 2018 году. Самый старший из них – 81-летний омич, который вышел на пенсию в 49 лет.

Досрочно выйти на пенсию за творческий стаж могут работники театров или театрально-зрелищных организаций, которые имеют специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от характера деятельности.

– Кроме наличия специального стажа некоторым творческим работникам требуется достижение определенного возраста. Еще одним обязательным условием является наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов: в 2024 году их должно быть не менее 28,2, – рассказали в Омском отделении Социального фонда России.

За 15 лет работы на пенсию могут рассчитывать артисты балета (имеющие сольные партии), цирка и концертных организаций. За 25–30 лет стажа на досрочную пенсию выходят те, кто выступает в профессиональных художественных коллективах, вокалисты из театров оперы и балета, музыкальных театров и другие.