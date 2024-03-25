До 1 июня жители улицы Студенческой должны быть обеспечены общественным транспортом. Так решил суд.

До 1 июня жители улицы Студенческой должны быть обеспечены общественным транспортом. Так решил суд.

Жители улицы Студенческой, которая находится на самой северной окраине Омска в Советском округе, много лет жили без общественного транспорта и ходили на остановку за 3,3 км, а теперь решили, что больше так продолжаться не может.

Люди обратились в прокуратуру. Они сообщили, что вынуждены идти до остановки СНТ «Север» в поселке Николаевка по проезжей части. Пешком за 3 километра идут и пожилые люди, и дети. Надзорное ведомство согласилось, что с этим надо что-то делать.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать омскую мэрию организовать какой-нибудь автобус по улице Студенческой. Суд эти требования удовлетворил. Теперь мэрия до 1 июня должна пустить автобус туда, где его никогда не было.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, надзорное ведомство будет контролировать исполнение этого решения.