Мужчины привезли птиц из Хакасии в Исилькульский район. Вскоре они решили провезти их через границу, но были пойманы.

Мужчины привезли птиц из Хакасии в Исилькульский район. Вскоре они решили провезти их через границу, но были пойманы.

В Омской области будут судить одного местного жителя и двух иностранцев. Они обвиняются по двум статьям – «Покушение на контрабанду особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ» и «Незаконный оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в сентябре прошлого года мужчины незаконно перевезли из Хакасии в Исилькульский район 8 краснокнижных сапсанов общей стоимостью 4,8 млн рублей. Сделали они это с помощью тайника, который был оборудован между задними сиденьями и багажником автомобиля.

– При попытке незаконного перемещения сапсанов через границу обвиняемые были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Омской области. Суд по ходатайству следственных органов избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, – отметили в ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Исилькульский городской суд.