Омск-Информ
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·Происшествия

Там они пробудут два месяца. Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Басманный суд Москвы отправил под стражу всех четверых участников теракта в «Крокус Сити Холле». В СИЗО они пробудут 2 месяца, до 22 мая. Все мужчины обвиняются по статье «Теракт, повлекший смерть человека». Им может грозить наказание от 15 до 20 лет лишения свободы.

Вечером 22 марта за несколько минут до выступления группы «Пикник» в партер ворвались четверо вооруженных людей и устроили стрельбу из автоматов по зрителям. После этого нападавшие бросили зажигательную шашку, что привело к пожару в здании концертного зала. Вскоре обрушилась кровля «Крокуса». В результате теракта погибло 137 человек, а пострадало 182.

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·Происшествия

Там они пробудут два месяца. Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Басманный суд Москвы отправил под стражу всех четверых участников теракта в «Крокус Сити Холле». В СИЗО они пробудут 2 месяца, до 22 мая. Все мужчины обвиняются по статье «Теракт, повлекший смерть человека». Им может грозить наказание от 15 до 20 лет лишения свободы.

Вечером 22 марта за несколько минут до выступления группы «Пикник» в партер ворвались четверо вооруженных людей и устроили стрельбу из автоматов по зрителям. После этого нападавшие бросили зажигательную шашку, что привело к пожару в здании концертного зала. Вскоре обрушилась кровля «Крокуса». В результате теракта погибло 137 человек, а пострадало 182.

3735