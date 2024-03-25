Там они пробудут два месяца. Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Там они пробудут два месяца. Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Басманный суд Москвы отправил под стражу всех четверых участников теракта в «Крокус Сити Холле». В СИЗО они пробудут 2 месяца, до 22 мая. Все мужчины обвиняются по статье «Теракт, повлекший смерть человека». Им может грозить наказание от 15 до 20 лет лишения свободы.

Вечером 22 марта за несколько минут до выступления группы «Пикник» в партер ворвались четверо вооруженных людей и устроили стрельбу из автоматов по зрителям. После этого нападавшие бросили зажигательную шашку, что привело к пожару в здании концертного зала. Вскоре обрушилась кровля «Крокуса». В результате теракта погибло 137 человек, а пострадало 182.