Омск-Информ
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·Общество

Некоторые тела сильно пострадали из-за пожара и обрушения здания. Для их идентификации необходимо проводить молекулярно-генетическую экспертизу.
В Москве начали опознавать погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в московском департаменте здравоохранения.
– Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК, – отметили в ведомстве.
Некоторые тела сильно пострадали из-за пожара и обрушения здания. Для их идентификации необходимо проводить молекулярно-генетическую экспертизу, которая займет минимум две недели. 
·Общество

Некоторые тела сильно пострадали из-за пожара и обрушения здания. Для их идентификации необходимо проводить молекулярно-генетическую экспертизу.
В Москве начали опознавать погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в московском департаменте здравоохранения.
– Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК, – отметили в ведомстве.
Некоторые тела сильно пострадали из-за пожара и обрушения здания. Для их идентификации необходимо проводить молекулярно-генетическую экспертизу, которая займет минимум две недели. 