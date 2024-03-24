Омск-Информ
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·Общество

Артист пообещал, что все деньги, полученные от монетизации трека, будут переданы для помощи пострадавшим в теракте.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил новую песню, которую он посвятил жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Песня называется «Реквием 22.03.24».
– В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле» я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера, – отметил SHAMAN в своем Telegram-канале.

Артист пообещал, что все деньги, полученные от монетизации трека, будут переданы для помощи пострадавшим в теракте.

·Общество

Артист пообещал, что все деньги, полученные от монетизации трека, будут переданы для помощи пострадавшим в теракте.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил новую песню, которую он посвятил жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Песня называется «Реквием 22.03.24».
– В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле» я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера, – отметил SHAMAN в своем Telegram-канале.

Артист пообещал, что все деньги, полученные от монетизации трека, будут переданы для помощи пострадавшим в теракте.