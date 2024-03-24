Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Стихийный мемориал был создан в сквере Дружбы народов.
Сегодня в Омске проходит акция памяти погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Стихийный мемориал был создан в сквере Дружбы народов. Участие в акции приняли уже сотни омичей.
У памятного камня «Народы мира против терроризма» омичи оставили сотни цветов, игрушек и свечей. Мемориал даже пришлось расширить, поскольку омичи до сих пор несут свечи и игрушки.
1012
·Общество

Стихийный мемориал был создан в сквере Дружбы народов.
Сегодня в Омске проходит акция памяти погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Стихийный мемориал был создан в сквере Дружбы народов. Участие в акции приняли уже сотни омичей.
У памятного камня «Народы мира против терроризма» омичи оставили сотни цветов, игрушек и свечей. Мемориал даже пришлось расширить, поскольку омичи до сих пор несут свечи и игрушки.
1012