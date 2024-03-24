Омск-Информ
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·Общество

Так в ОАЭ решили почтить память жертв теракта, который произошел в Подмосковье 22 марта.
На небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае включили подсветку в цветах российского флага. На фасаде здания была размещена надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию». Таким образом в ОАЭ решили почтить память жертв теракта, который произошел в Подмосковье 22 марта.
– Эта инициатива солидарности подтверждает категорическое неприятие со стороны ОАЭ всех форм насилия и терроризма, которые направлены на дестабилизацию и несовместимы с международным правом. Она также свидетельствует, что руководство и население ОАЭ поддерживают Россию и ее народ в борьбе с террористическими атаками, – заявили в информационном агентстве WAM.
Отметим, что небоскреб Бурдж-Халиф является самым высоким зданием в мире – он насчитывает 163 этажа.
·Общество

Так в ОАЭ решили почтить память жертв теракта, который произошел в Подмосковье 22 марта.
На небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае включили подсветку в цветах российского флага. На фасаде здания была размещена надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию». Таким образом в ОАЭ решили почтить память жертв теракта, который произошел в Подмосковье 22 марта.
– Эта инициатива солидарности подтверждает категорическое неприятие со стороны ОАЭ всех форм насилия и терроризма, которые направлены на дестабилизацию и несовместимы с международным правом. Она также свидетельствует, что руководство и население ОАЭ поддерживают Россию и ее народ в борьбе с террористическими атаками, – заявили в информационном агентстве WAM.
Отметим, что небоскреб Бурдж-Халиф является самым высоким зданием в мире – он насчитывает 163 этажа.