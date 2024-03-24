Девушка, о пропаже которой заявил омич, назвала историю ложью.
Омич Роман сообщил изданию MSK1.RU о том, что его невеста Дарья должна была посетить концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл», где произошел теракт. Парень заверил, что уже больше суток не может связаться с девушкой. Однако недавно Дарья вышла на связь и сообщила, что не является невестой Романа. По ее словам, она вернулась в Омск еще 16 марта.
– Благодарю всех вас за беспокойство, со мной все хорошо. Я нахожусь в своем городе Омске с 16 марта. Со мной буквально полчаса назад связалась корреспондент (издания MSK1) и узнала реальность происходящего. У них в Москве очень много людей ищет своих знакомых, близких людей, и они пытаются помочь людям в поисках, она сама в шоке от поступка Романа, который сделал заранее ложное заявление, – отметила Дарья.
Отметим, что, по последним данным, количество жертв теракта составляет 133 человека. Спасатели продолжают поисковую операцию и разбирают завалы.