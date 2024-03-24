Молодой человек почти сутки искал родственницу и свою невесту.

Молодой человек почти сутки искал родственницу и свою невесту.

Роман Журавлев около суток не мог связаться со своей невестой Дарьей и сестрой Ириной, которые были на концерте в «Крокус Сити Холле». Молодой человек рассказал, что его девушка уехала в Москву, чтобы встретиться с подругами и побывать на концерте группы «Пикник», Омичоколо суток не мог связаться со своей невестой Дарьей и сестрой Ириной, которые были на концерте в «Крокус Сити Холле». Молодой человек рассказал, что его девушка уехала в Москву, чтобы встретиться с подругами и побывать на концерте группы «Пикник», сообщает MSK1.RU.

Молодой человек отметил, что перед трагедией, произошедшей 22 марта, он вернулся с работы и лег спать. Утром он обнаружил несколько пропущенных звонков от Дарьи, но связаться с ней после так и не смог.

Спустя время оказалось, что с Дарьей все в порядке, а имя сестры омича оказалось в списке погибших.