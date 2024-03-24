Аукцион на поиск подрядчика объявила администрация Октябрьского округа.

Аукцион на поиск подрядчика объявила администрация Октябрьского округа.

В Омске начали искать подрядчика, который займется установкой детской площадки на проспекте Космическом. Соответствующий аукцион объявила администрация Октябрьского округа.

Объект должен появиться недалеко от домов № 16а и № 16а/1. Начальная стоимость контракта составляет 5,4 млн рублей.

Комплекс будет состоять из трех башен, двух горок, ограждений, переходов в виде мостов, шеста со ступеньками по спирали, металлического лаза и подъема по дугам. Также на площадке установят карусель, качели, качалку-балансир и детский спортивный комплекс со шведской стенкой, турником и ворота с баскетбольным кольцом. Кроме того, на территории установят диван, урны и песочницы.

Все работы на объекте должны завершить к концу сентября.