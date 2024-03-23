Игра при пустых трибунах не лучшим образом сказалась на игре «Омских Ястребов», которые упустили шанс выйти в полуфинал Кубка Харламова.

Игра при пустых трибунах не лучшим образом сказалась на игре «Омских Ястребов», которые упустили шанс выйти в полуфинал Кубка Харламова.

Сегодня в Омске состоялся четвертый матч четвертьфинальной серии Кубка Харламова между «Омскими Ястребами» и челябинскими «Белыми» Медведями». Напомним, что этот матч прошел без зрителей. Такое решение было принято после теракта в «Крокус Сити Холле».

Эта серия получается очень странной. Первые два матча в Челябинске выиграли 2Омские Ястребы». При этом в второй игре. В которой случилось две массовых драки, омичи одержали победу со счетом 7:2.

Вчера состоялся третий матч. После двух периодов «Омские Ястребы» выигрывали со счетом 2:1, но в третьей двадцатиминутке пропустили 4 шайбы и проиграли – 2:5.

А сегодня у омичей ничего не получалось всю игру. В первом периоде они пропустили две шайбы. В начале второй двадцатиминутке Николай Хворов один гол отыграл. Затем «Медведи» отправили еще три шайбы в омские ворота.. За пару минут до конца третьего периода Тимур Кол ответил точным броском. Но потом почему-то «ястребы» сдулись и пропустили еще два гола.

Четвертый матч серии завершился с таким же счетом, как и второй, но в пользу другой команды. «Белые Медведи» победили 7:2, а «Омских Ястребов», возмоно, не хватило поддержки своих зрителей.

Решающий пятый матч пройдет во вторник, 26 марта, в Челябинске.