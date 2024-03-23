Омск-Информ
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·Спорт

«Ястребы» и «железнодорожники» выйдут на лед G-Drive Арены в ближайший вторник.
Континентальная хоккейная лига уже формирует новое расписание матчей второй стадии Кубка Гагарина. Определилась предварительная дата пятого матча «Авангард» — «Локомотив» — 26 марта, вторник.
Тогда же планируется и встреча «Спартака» с «Металлургом». Это будет четвертый матч серии.
Отметим, что омичи в шаге от вылета из плей-офф. «Авангард» уступил «Локомотиву» уже три игры из четырех.
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·Спорт

«Ястребы» и «железнодорожники» выйдут на лед G-Drive Арены в ближайший вторник.
Континентальная хоккейная лига уже формирует новое расписание матчей второй стадии Кубка Гагарина. Определилась предварительная дата пятого матча «Авангард» — «Локомотив» — 26 марта, вторник.
Тогда же планируется и встреча «Спартака» с «Металлургом». Это будет четвертый матч серии.
Отметим, что омичи в шаге от вылета из плей-офф. «Авангард» уступил «Локомотиву» уже три игры из четырех.
3290