Сайты бесплатных объявлений превратились в интернет-барахолки. Омичи азартно скупают пластинки с ансамблем «Верасы» и фотоаппараты Zenit.

Сайты бесплатных объявлений превратились в интернет-барахолки. Омичи азартно скупают пластинки с ансамблем «Верасы» и фотоаппараты Zenit.

В последние годы омичей захлестнуло «собирательство». По крайней мере, сайт бесплатных объявлений «Авито» буквально завален предложениями о реализации вещей из частных коллекций. В основном это раритеты из советского прошлого.

Такие мелочи в бытовом плане считаются рухлядью. Но омичи так не считают: по данным аналитиков «Авито», в 2023 году продажи товаров для коллекционирования выросли на 75 %. И это не предел. В нынешнем году поймавшие вайб «собирательства» продавцы сбывают то, что раньше не сбывалось, за приличные деньги.

«Омск-информ» изучил, какие коллекционные товары распродают омичи, а заодно и выяснил причину всплеска интереса к интернет-барахолкам.

Купить «девушку» за 2,5 млн

Недавно житель Омска распродавал большую коллекцию зажигалок. За устройства, представляющие собой клешни краба, голову кобры, женскую туфельку и другие формы, владелец просил «всего» 25 тыс. рублей. Судя по отсутствию объявления на сайте, образцы успешно распроданы.

Зато на почетном месте красуется предложение от омича Константина, пожелавшего реализовать французскую зажигалку с полуобнаженными девушками из 1980-х годов за 2,5 млн рублей.

– Предлагаю вашему вниманию очень редкую игрушку из Франции, возраст которой около 40 лет. Была подарена и все это время находилась в одной семье, 35 лет хранится у меня, – расхваливает товар омич. – Компактная и очень удобная, при этом имеет идеальный вес. По ощущениям, напоминает хорошую девушку, которую, обняв однажды, хочется держать в руках всю жизнь. Очень привлекает внимание.

Обозревателю «Омск-информа», позвонившему под видом покупателя, Константин объяснил, что высокая стоимость зажигалки объясняется уникальностью товара.

– Таких больше нигде нет! Даже простые зажигалки Zippo в магазинах продаются за несколько тысяч рублей. А этот образец в 1980-е годы знакомые привезли из Европы, – возмутился предложению снизить цену продавец.

В ходе общения мужчина согласился подождать несколько дней, пока предполагаемый покупатель соберет нужную сумму. Причину продажи редкой зажигалки он предпочел не называть.

Возможно, зажигалка из Франции представляет интерес для тонких ценителей. И найдется кто-то готовый выложить за нее требуемую сумму.

Склад советских компьютеров

Техника – отдельная история. Ее на сайте объявлений особенно много. Весьма любопытное предложение – это коллекция старых советских компьютеров в рабочем состоянии. Владелец Денис Ефремов за все машины хочет выручить 990 тыс. рублей. Коллекцию из «Электроник» мужчина собрал случайно: в 2011–2012 годах выкупил у некоей крупной фирмы, решившей утилизировать старые образцы.

– У меня есть два варианта: продать или оставить себе, – признался продавец. – Вся техника рабочая, ничего не сломано, все до последней детали на месте.

Однако до сентября товар не продается. Владелец намерен выставить коллекцию на «IT-Фесте» и только потом сбыть ее. Тем более что пока желающих приобрести старинные компьютеры не нашлось.

К слову, поштучно достижения советской вычислительной техники можно приобрести и за тысячу рублей, и за 50–60 тысяч. Но такой внушительный перечень ПК встречается только у этого коллекционера.

Фотоаппараты расхватывают как горячие пирожки

Самыми востребованными на этом специфическом рынке являются фотоаппараты. Позвонив по нескольким телефонам, автор этого материала слышал одно и то же.

– А вы опоздали! Фотоаппарат Zenit 11 уже забронировали. Тем более он стоил всего полторы тысячи, – отметил владелец раритета Антон.

Продавец охотно поделился, что еще несколько фотоаппаратов похожих моделей, выпущенных в 1970–80-е годы, тоже забронированы. Продажи у Антона, что называется, прут, по его признанию, это довольно прибыльный бизнес. Есть даже свой профиль «Сделано в СССР», где он выкладывает новинки, поступившие в продажу. Благо работа связана с техникой. Чем именно он занимается, владелец фоторазвалов не пояснил. В завершении разговора Антон предложил уникальный фотоаппарат 1950–60-х годов.

– Фотоаппарат ФДК на треноге и в деревянном корпусе. Стоит 20 тысяч рублей. Но хорошо, уступлю за 15, – сказал Антон.

В общем и целом советские фотоаппараты – самый ходовой товар. Их берут и коллекционеры, и фотографы, что называется, для антуража.

Магнитофон как из «Ивана Васильевича»

Еще один популярный у омичей вид техники – советские магнитофоны. Так, на сайте объявлений выставлен на продажу кассетный магнитофон «Ритм» 1980-х годов, стоит он всего тысячу рублей. Владелец, житель Нефтяников Александр Сорокин, говорит, что много лет проработал в радиоателье. Стал даже лучшим радиомастером в 1993–1994 годах. Многочисленная техника несколько десятков лет пылилась на антресолях, пока супруга не приговорила дорогие сердцу вещицы к выбросу. Пришлось распродать.

– У меня хорошие зарплата и пенсия. Но могу отремонтировать, и магнитофон будет петь. В таком случае он обойдется вам в 2 тысячи. Берите, это точь-в-точь как у Антона Шпака из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», – нахваливал товар Александр Сорокин.

Заодно продавец предложил приобрести проигрыватели «Лидер-205» и «Лидер-203» в форме чемоданчика по 2 тыс. рублей. И грустно добавил, что часть техники все же пришлось отнести на помойку.

Пугачева с Николаевым дороже

Также на «Авито» часто распродаются коллекции пластинок с композициями, популярными в советские годы. В частности, Юрий Новиков из городка Нефтяников продает такие пластинки от 100 до 800 рублей за штуку.

– Алла Пугачева с фотографией в хорошем состоянии, по 300 рублей. Есть с Игорем Николаевым и «Машиной времени» по 500 рублей. Филл Коллинз и «Верасы» по 800 рублей, – перечислил коллекционер. – Дорого? Все в хорошем состоянии!

Мужчина рассказал, что многие пластинки у него в двух образцах. Один экземпляр не предназначен для продажи – их Юрий слушает сам. Фирменные пластинки омич не продает. А старые отдает за символические 100 рублей – например, концерты Стаса Намина и Давида Тухманова.

В целом стоимость пластинок на «Авито» колеблется от 10 до 1500 рублей за штуку. Нельзя сказать, что это супервостребованный товар, но находятся любители.

Марки, посуда, значки мешками

В избытке на сайте объявлений сделанные в СССР значки, марки и посуда. Так, Григорий Васильевич предлагает купить марки по 50 рублей за штуку.

– У меня много разных вариантов. Есть и советские, – пояснил он в телефонном разговоре.

Марки действительно на любой вкус: хочешь – возьми серию, изображающую трудовые подвиги, хочешь – космические достижения, есть марки и про дружбу народов 15 союзных республик.

В коллекциях советских значков представлены примерно те же темы, что и на марках. Только добавляются различные виды транспорта: легковые автомобили, самолеты, грузовые машины, вертолеты. Ну и портреты советских вождей, Владимира Ленина иИосифа Сталина, куда без них. Стоимость составляет 50–100 рублей.

За фарфоровую посуду, в основном 1970–80-х годов выпуска, просят от 300 до 1,5 тыс. рублей за штучку. Эти товары пользуются умеренным спросом.

Если ностальгия по СССР особенно сильна, нумизматы предлагают монеты от 10 рублей за штуку до 3 тысяч за мешок. Надо думать, что и эти винтажные вещицы изредка покупают.

В общем, товаров из советского прошлого навалом. Повышенным спросом пользуется техника. Среди продавцов раритетов не только коллекционеры и те, кто решил избавиться от лишнего хлама. Но и вполне себе серьезные предприниматели. Бизнес «Сделано в СССР» давно поставлен на поток.

Мнение психотерапевта: «Прошлое кажется надежнее и безопаснее»

Известный омский психотерапевт Марк Гринберг объяснил ностальгию по атрибутам из советского прошлого стремлением людей вернуться в детство и юность. Они ассоциируются с безопасностью и стабильностью.

– Думается, что многих в принципе тянет к прошлому. Прошлое уже «состоялось», поэтому оно всегда выглядит «безопаснее», чем будущее. Прошлое – это детство, эмоции, то, что окружало, когда был ребенком. Это истории, переживания, впечатления, тайны, загадки, открытия, – говорит специалист. – Мы помним «то самое мороженое» и не помним «по одной палке в одни руки». Не помним «застой», а помним «стабильность». В Сети давно гуляет изображение советской «вафельницы» из «чугуния», где на крышке выбит рецепт тех самых вафель – на века. Надежность!

Все хорошо знакомое в подсознании воспринимается как нечто позитивное. Это во взрослом человеке говорит так называемый внутренний ребенок.

– С точки зрения нейрофизиологии, у нашего мозга есть очень интересное свойство – знакомое, привычное воспринимается как безопасное, то есть условно «хорошее». Так дети могут переслушивать одну и ту же сказку 100 500 раз, радуясь узнаванию и категорически требуя рассказывать ее «правильно», играть с поломанной игрушкой, потому что она «та самая». И в каждом взрослом есть ребенок, которому нужно «то самое» из «тогда», – резюмировал эксперт.

Такая ностальгия свойственна определенной категории людей – тем, кто либо не видит смыслов в будущем, либо не принял опыт прошлого, потому боится и бежит от пугающей неизвестности. Но это не значит, что покупатели советских раритетов имеют какие-то психологические проблемы. Скорее, им чего-то не хватает в жизни: ярких эмоций, впечатлений, друзей, общения. Все это дают старые вещи. А значит, на них всегда будет спрос.