В пресс-службе компании «Авито» рассказали, что в прошлом году жители региона чаще всего приобретали запчасти и аксессуары для автомобилей.

В пресс-службе компании «Авито» рассказали, что в прошлом году жители региона чаще всего приобретали запчасти и аксессуары для автомобилей.

Платформа бесплатных объявлений «Авито» предоставила информацию о товарах, которые пользовались наибольшим спросом у омичей в 2023 году.

Как рассказали «Омск-информу» в пресс-службе компании, жители региона чаще всего скупали запчасти и аксессуары для автомобилей и другого транспорта. Эта категория товаров заняла 16,4 % в общем объеме продаж.

Вторыми по популярности стали одежда, обувь и аксессуары с долей продаж в 15,7 %. Эти товары в 2023 году продавались на 27 % чаще, чем в 2022-м. Замыкают тройку лидеров товары для ремонта и строительства, их доля составила 11 %. За год это число выросло на 19 %.

Аналитики «Авито» подсчитали, что по результатам 2023 года на 75 % увеличились продажи товаров для коллекционирования. Спрос на покупку билетов и путешествий вырос на 64 %, а книг и журналов – на 37 %.