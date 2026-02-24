Начинал с фантиков: омский пенсионер собрал рекордную коллекцию настольных календарей

Омский пенсионер Александр Томозов уже полвека собирает обычные карманные календарики, такое увлечение имеет название – филотаймистика. В его коллекции 150 тыс. экземпляров, сообщает «Российская газета». Самый старый экземпляр датируется 1967 годом.
– Есть редкие экземпляры с жетонами-оберегами и даже жемчугом, – говорится в публикации.
Коллекция распределена по темам, есть календарики, посвященные путешествиям, городам, театрам, фестивалям, героям, царям, священникам, авиации, автомобилям, кораблям и прочему.
Первую свою коллекцию омич начал собирать в пять лет, это были конфетные фантики. Уже взрослым человеком Александр Томозов перешел на карманные календари и начал участвовать в выставках.
Имя коллекционера сегодня знают далеко за пределами Омской области, Александр Томозов является действительным членом Омского отделения Русского географического общества.