В его собрании, судя по фото, есть довольно интересные экземпляры. За все это великолепие он просит 25 тыс. рублей.

В его собрании, судя по фото, есть довольно интересные экземпляры. За все это великолепие он просит 25 тыс. рублей.

В Омске выставлена на продажу коллекция зажигалок. Судя по фото на сайте одного из популярных сервисов объявлений, в экспозиции есть довольно интересные экземпляры устройств.

В глаза бросаются зажигалки в форме клешни краба, головы кобры, женской туфельки, шляпы, пистолетов, гранаты, бутылки «Кока-колы»… Описывать можно долго, как и смотреть. Автор сообщает, что в его коллекции более ста зажигалок.

За свою коллекцию продавец желает получить 25 тыс. рублей.

За последнее время это не первый случай продажи коллекций чего-либо. Недавно омичка продавала за 5 тыс. рублей собрание оберток от жвачек «Turbo», «Bombibom», «Happy Fant» и прочих, а омич за 990 тыс. рублей выставлял на продажу старые советские компьютеры, по-прежнему находящиеся в рабочем состоянии.