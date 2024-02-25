Омск-Информ
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·Общество

Обертки от Turbo, Bombibom, Happy Fant и другие обойдутся в 5 тыс. рублей.
Жительница Омска выставила на продажу коллекцию фантиков из 90-х годов. За обертки от жвачек она просит 5000 рублей. В коллекции несколько десятков фантиков от Turbo, Bombibom, Jolly Bubble, «Дональды», CandyLand, Happy Fant, Boomer и другие.
– Коллекция воспоминаний, – сообщается в объявлении на сайте Avito.
Ранее сообщалось о продаже коллекции советских вычислительных машин в Омске. Их владелец готов уступить за 990 тыс. рублей.
·Общество

Обертки от Turbo, Bombibom, Happy Fant и другие обойдутся в 5 тыс. рублей.
Жительница Омска выставила на продажу коллекцию фантиков из 90-х годов. За обертки от жвачек она просит 5000 рублей. В коллекции несколько десятков фантиков от Turbo, Bombibom, Jolly Bubble, «Дональды», CandyLand, Happy Fant, Boomer и другие.
– Коллекция воспоминаний, – сообщается в объявлении на сайте Avito.
Ранее сообщалось о продаже коллекции советских вычислительных машин в Омске. Их владелец готов уступить за 990 тыс. рублей.