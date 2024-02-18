Омск-Информ
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·Общество

Туда, например, входит первый серийный советский персональный компьютер «Агат. Всю технику мужчина оценил в 990 тыс. рублей.
Житель Советского округа Омска выставил на продаже коллекцию ЭВМ (электронная вычислительная машина)времен СССР. За 28 старых компьютеров и других машин он просит 990 тыс. рублей. Как сообщается в объявлении на сайте Avito, все экземпляры, даже уникальные, работают.
В коллекции омича есть первый серийный советский персональный компьютер «Агат», персональный компьютер «Электроника» — клон зарубежного DEC Professional 3xx, несколько модификаций советских калькуляторов «Электроника» и калькулятор «Искра» и др.
Отметим, что В Омске также продают сувенирную модель «Волги» за 70 тысяч. А перед Новым годом там можно было найти набор советских елочных игрушек продают за 4 млн рублей.
·Общество

Туда, например, входит первый серийный советский персональный компьютер «Агат. Всю технику мужчина оценил в 990 тыс. рублей.
Житель Советского округа Омска выставил на продаже коллекцию ЭВМ (электронная вычислительная машина)времен СССР. За 28 старых компьютеров и других машин он просит 990 тыс. рублей. Как сообщается в объявлении на сайте Avito, все экземпляры, даже уникальные, работают.
В коллекции омича есть первый серийный советский персональный компьютер «Агат», персональный компьютер «Электроника» — клон зарубежного DEC Professional 3xx, несколько модификаций советских калькуляторов «Электроника» и калькулятор «Искра» и др.
Отметим, что В Омске также продают сувенирную модель «Волги» за 70 тысяч. А перед Новым годом там можно было найти набор советских елочных игрушек продают за 4 млн рублей.