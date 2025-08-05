Посмотреть на ретромашину горожане могут в музее.

В коллекции Омского музея «РетроЭВМ» появился новый экспонат. Как сообщает пресс-служба компании «Промобит», это первый советский ноутбук «Электроника МС1504».

Его купил руководитель омской ИТ-компании «Промобит» Максим Копосов у жителя Москвы по объявлению. Машина рабочая, в хорошем состоянии и в оригинальной комплектации.

Ноутбук разработали в 1990 году и выпускали на минском заводе «Интеграл» в 1991–1994 годах. Это был первый (и фактически последний) ноутбук в СССР. Его средняя цена составляла около 500 долларов (при средней зарплате в 63 доллара).

Отметим, что в 2025 году омичи запускают в производство первый российский ноутбук на процессоре «Эльбрус-2С3» – BITBLAZE Titan 2С315.