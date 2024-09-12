Омич украл у мужчины ноутбук за 60 тысяч рублей.

В полицию обратился 56-летний директор музыкальной школы, который приехал в Омск погостить у родственников. Мужчина был в кофейне на проспекте Маркса с ноутбуком. В какой-то момент он ненадолго вышел в аптеку, а технику оставил на столе.

Когда мужчина вернулся, он не обнаружил компьютер и сразу сообщил об этом сотрудникам кафе. Сотрудники службы безопасности изучили запись с камеры наблюдения и выяснили, что злоумышленником стал один из посетителей.

Вскоре его задержали в другом кафе этой же сети и передали прибывшим полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба составила 60 тыс рублей.

На допросе 16-летний студент строительного колледжа рассказал, что пришел в кафе, чтобы устроиться на подработку. Когда ему отказали, он украл ноутбук и ушел в другое заведение, где собирался заняться удалением данных с похищенного компьютера, но не успел.

Полицейские вернули ноутбук владельцу. Студенту грозит до двух лет лишения свободы.