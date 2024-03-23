«Омские Ястребы» сегодня могут выйти в полуфинал Кубка Харламова. Но зрители смогут увидеть это противостояние только по интернету.

«Омские Ястребы» сегодня могут выйти в полуфинал Кубка Харламова. Но зрители смогут увидеть это противостояние только по интернету.

Сегодня состоится четвертый матч четвертьфинальной серии Кубка Харламова между «Омскими Ястребами» и челябинскими «Белыми Медведями». Менее чем через 2 часа до начала матча стало известно, что он пройдет без зрителей.

– В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» сегодняшний матч «Омских Ястребов» в Хоккейной Академии «Авангард» начнется с минуты молчания и пройдет без зрителей, – говорится в сообщении команды.

Омичам в ближайшее время обещают рассказать, как вернуть билеты.

Сейчас «Омские Ястребы» выигрывают в серии со счетом 2:1. В случае сегодняшней победы они выйдут в полуфинал Кубка Харламова.

Напомним, что завтра свой домашний матч против «Локомотива» должен провести «Авангард». Но пока непонятно. Состоится ли он, и если состоится, то в каком формате пройдет.