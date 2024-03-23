Омск-Информ
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Игры омского тура Высшей лиги по волейболу не переносятся. Но внесены кое-какие коррективы.

В Омске в эти дни проходит очередной тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги. Сегодняшние игры тура пройдут по расписанию, несмотря на то что из-за теракта в «Крокус Сити Холле» губернатор Омской области Виталий Хоценко рекомендовал ограничить проведение массовых, культурных и развлекательных мероприятий.

– В связи с трагическими событиями, случившимися в Москве, сегодняшние игры омского тура пройдут по расписанию, но без развлекательных мероприятий. Берегите себя, – говорится в сообщении пресс-службы волейбольного клуба «Омичка».

Сегодня в 18:30 «Омичка» сыграет против московской команды «МВА».

·Спорт

Игры омского тура Высшей лиги по волейболу не переносятся. Но внесены кое-какие коррективы.

В Омске в эти дни проходит очередной тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги. Сегодняшние игры тура пройдут по расписанию, несмотря на то что из-за теракта в «Крокус Сити Холле» губернатор Омской области Виталий Хоценко рекомендовал ограничить проведение массовых, культурных и развлекательных мероприятий.

– В связи с трагическими событиями, случившимися в Москве, сегодняшние игры омского тура пройдут по расписанию, но без развлекательных мероприятий. Берегите себя, – говорится в сообщении пресс-службы волейбольного клуба «Омичка».

Сегодня в 18:30 «Омичка» сыграет против московской команды «МВА».