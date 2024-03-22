Голосование ведется в телеграм-канале губернатора Виталия Хоценко. Итоги подведут в конце марта.

Голосование ведется в телеграм-канале губернатора Виталия Хоценко. Итоги подведут в конце марта.

В голосовании по выбору дизайн-проектов нового аэропорта Омск-Федоровка приняли участие более 21 тыс. человек, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Голосование ведется в его официальном телеграм-канале.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», 13 марта на заседании областного архитектурно-градостроительного совета были представлены семь дизайн-проектов нового аэропорта. В финал вышли четыре проекта, который сейчас представлены на суд общественности. Пока в голосовании лидируют проекты архитектурного бюро «Хвоя» и «Студии 44».

Сделать свой выбор омичи могут до 29 марта. Подробнее о каждом проекте-финалисте – в нашем материале.