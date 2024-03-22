Напиток не только прекрасно утоляет жажду, но и содержит около 20 полезных элементов и кислот. В основе чая – амарант.

Напиток не только прекрасно утоляет жажду, но и содержит около 20 полезных элементов и кислот. В основе чая – амарант.

Студенты омского политеха изобрели чай на основе семян амаранта. Сейчас проходит одно из финальных тестирований напитка, и уже в ближайшее время он может поступить в продажу.

Семена амаранта называют «крупой бессмертия». Это цветочное растение содержит в себе около 20 полезных элементов и кислот, включая кальций, железо и серотонин.

– Это те продукты, те ингредиенты и соединения, которые не синтезируются у нас в организме, то, что мы должны получать извне. Это продукт, который не просто утоляет жажду. Это продукт, который стимулирует иммунную систему, который направлен четко на, скажем так, те проблемы, которые есть в организме, – говорит заведующий кафедрой «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» Максим Шадрин, слова которого приводит «12 канал».

Предположительно, чай на основе семян амаранта будет трех вкусов. Продавать его собираются в пластиковых бутылках, которые удобно брать с собой в дорогу или на работу.