Игру пришлось прервать примерно на семь минут.

Игру пришлось прервать примерно на семь минут.

Сегодня в хоккейной академии «Авангард» проходит третий матч четвертьфинальной серии Кубка Харламова между «Омскими Ястребами» и «Белыми Медведями». В середине первого периода игру прервали из-за проблем с креплением стекла. Арбитры попросили работников академии устранить проблему.

Матч пришлось прервать примерно минут на семь, после он продолжился. Первый период матча обошелся без заброшенных шайб.

Напомним, что в настоящее время счет в серии 2:0 в пользу «Омских Ястребов».