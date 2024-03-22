О его скоропостижной смерти стало известно сегодня. Вся жизнь Василия Мамонтова была связана с медициной.

О его скоропостижной смерти стало известно сегодня. Вся жизнь Василия Мамонтова была связана с медициной.

Сегодня на 69-м году жизни скоропостижно скончался бывший главный врач городской клинической больницы № 1 Василий Мамонтов. Вся его трудовая карьера была неразрывно связана с медициной.

Окончив в 1978 году Омский медицинский институт, Мамонтов начал хирургическую практику в медико-санитарной части № 2. Сегодня это БСМП № 2. В 1999–2012 годах был главврачом городской клинической больницы № 1 имени Кабанова.

– Он провел мощную реорганизацию отделений больницы с целью интенсивного использования коечного фонда. Большое внимание уделял развитию амбулаторно-поликлинической службы, реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». При его непосредственном участии в городе было открыто 4 отделения общей врачебной практики, – рассказали в областном Минздраве.

Впоследствии он был советником главного врача городской клинической больницы имени Кабанова. Также Василий Мамонтов являлся заслуженным врачом РФ, доктором медицинских наук, профессором.

Трижды избирался депутатом Омского городского Совета – в 2002, 2007 и 2012 годах. В 2012 году стал первым вице-спикером, но в 2017 досрочно отказался от мандата.

Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Василия Мамонтова.