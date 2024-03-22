Омск-Информ
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·Общество

За первое нарушение ей запретили на три месяца работать, а по второму еще проводится проверка.
В Кировском округе Омска выявили организацию, которая подвергала опасности жизни и здоровье жителей. Как сообщает полиция, компания покупала и хранила на своей базе нефтепродукты, но последнее делала с нарушениями.
Работники не обеспечивали герметичность технологических систем, из-за чего происходили утечки нефтепродуктов. Мазут разогревали с помощью газовой горелки в оборудовании, предназначенном только для хранения. Потом топливо разбавляли и продавали в Тарский район для отопления.
– Кроме того, юридическое лицо не зарегистрировано в установленном порядке в государственном реестре опасных производственных объектов, отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных трубопроводов и арматуры, – сообщили в полиции.
Кировский райсуд уже признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». В качестве наказания деятельность ООО приостановили на 90 суток. Чтобы снова работать, организации придется сначала устранить нарушения.
Проверка по факту разбавленного мазута продолжается.
·Общество

За первое нарушение ей запретили на три месяца работать, а по второму еще проводится проверка.
В Кировском округе Омска выявили организацию, которая подвергала опасности жизни и здоровье жителей. Как сообщает полиция, компания покупала и хранила на своей базе нефтепродукты, но последнее делала с нарушениями.
Работники не обеспечивали герметичность технологических систем, из-за чего происходили утечки нефтепродуктов. Мазут разогревали с помощью газовой горелки в оборудовании, предназначенном только для хранения. Потом топливо разбавляли и продавали в Тарский район для отопления.
– Кроме того, юридическое лицо не зарегистрировано в установленном порядке в государственном реестре опасных производственных объектов, отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных трубопроводов и арматуры, – сообщили в полиции.
Кировский райсуд уже признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». В качестве наказания деятельность ООО приостановили на 90 суток. Чтобы снова работать, организации придется сначала устранить нарушения.
Проверка по факту разбавленного мазута продолжается.