За первое нарушение ей запретили на три месяца работать, а по второму еще проводится проверка.

За первое нарушение ей запретили на три месяца работать, а по второму еще проводится проверка.

В Кировском округе Омска выявили организацию, которая подвергала опасности жизни и здоровье жителей. Как сообщает полиция, компания покупала и хранила на своей базе нефтепродукты, но последнее делала с нарушениями.

Работники не обеспечивали герметичность технологических систем, из-за чего происходили утечки нефтепродуктов. Мазут разогревали с помощью газовой горелки в оборудовании, предназначенном только для хранения. Потом топливо разбавляли и продавали в Тарский район для отопления.

– Кроме того, юридическое лицо не зарегистрировано в установленном порядке в государственном реестре опасных производственных объектов, отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных трубопроводов и арматуры, – сообщили в полиции.

Кировский райсуд уже признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». В качестве наказания деятельность ООО приостановили на 90 суток. Чтобы снова работать, организации придется сначала устранить нарушения.

Проверка по факту разбавленного мазута продолжается.