Технику из своего автопарка выделил Драгунский дом-интернат. Его сотрудники и подопечные активно помогают омичам на СВО.

Технику из своего автопарка выделил Драгунский дом-интернат. Его сотрудники и подопечные активно помогают омичам на СВО.

Социальные учреждения Омской области продолжают оказывать помощь жителям региона, участвующим в специальной военной операции. На фронт передаются маскировочные сети, окопные свечи, квадрокоптеры, транспортные средства.

Буквально накануне сотрудники Драгунского дома-интерната передали бойцам два внедорожника УАЗ повышенной проходимости. Один из них – грузопассажирский – фактически является правнуком советской армейской техники и теперь послужит нынешним фронтовикам.

– Сегодня мы передаем в зону СВО два внедорожника из нашего автопарка и верим, что эта техника принесет нашим ребятам огромную пользу, – говорит директор Драгунского дома-интерната Ирина Горланова. – Машины находятся в хорошем рабочем состоянии. Они могут передвигаться не только по ровным дорогам, но и по пересеченной местности. В боевых условиях это очень актуально. К тому же в этих машинах можно перевозить не только людей, но и снаряды и другие военные грузы.

Отправкой транспортных средств на Донбасс занимается волонтер, представитель благотворительного фонда помощи соотечественникам «Великое Отечество» в Омске Сергей Королев. Он давно сотрудничает с Драгунским домом-интернатом.

Логистика доставки машин на фронт будет комбинированной: после технического обслуживания УАЗы в составе автоколонны из нескольких машин будут доставлены в Самару транспортной компанией. Там волонтеры сядут за руль и перегонят машины непосредственно на Донбасс.

– В Самаре мы сядем за руль и будем перегонять автомобили уже непосредственно на Донбасс, прямиком на передовую. Передадим технику в воинские подразделения. Ее очень ждут мотострелки, танкисты, штурмовики, – отметил Сергей Королев. – От имени бойцов хочу сказать спасибо за помощь фронту. Когда мы едем через пол-России, то видим, как горят глаза у неравнодушных жителей нашей страны. Они хотят поддержать своих земляков и через нас по пути следования передают им гуманитарную помощь.

Как сообщили в региональном Минтруде, Драгунский дом-интернат продолжает собирать необходимые вещи для бойцов СВО. Ко Дню Победы «за ленточку» отправится еще один гуманитарный груз, составленный руками сотрудников социального учреждения. Помогать в этом им будут и подопечные интерната, которые активно плетут маскировочные сети и вяжут теплые носки для солдат.