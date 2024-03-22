После стабилизации давления на газопроводе отопление вернулось не во все дома жителей Знаменского района. Разбиралась прокуратура.

После стабилизации давления на газопроводе отопление вернулось не во все дома жителей Знаменского района. Разбиралась прокуратура.

Прокуратура Знаменского района обнаружила нарушения в обеспечении газоснабжением местных жителей. В феврале этого года на газопроводе Тевриз – Знаменское снизилось давление, из-за чего жители Знаменского района остались без тепла.

После стабилизации давления отопление вернулось в дома сельчан, однако не во все. Без тепла осталось более 500 абонентов.

Надзорное ведомство внесло представление генеральному директору АО «Омскгазстройэксплуатация» Дмитрию Мишурову. После этого газоснабжение было восстановлено во всех домах.