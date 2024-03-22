Контракт заключили с тремя подрядчиками. Им заплатят 127 млн рублей.

Контракт заключили с тремя подрядчиками. Им заплатят 127 млн рублей.

Управление дорожного хозяйства Омской области завершило проведение аукционов по организации работы паромных переправ. Общая сумма заключенных контрактов составила 127 млн рублей, включая аренду буксирных катеров и барж, а также оплату труда экипажей.

Обслуживать переправы будут три подрядчика – ООО «Бриз», «Тевризское ДРСУ» и ИП Чуманов. Ранее они уже имели опыт в перевозке пассажиров.

Государственное предприятие «Тевризское дорожное ремонтно-строительное управление» получило четыре контракта. Оно будет заниматься обслуживанием переправ Знаменское – Каучуково, Тевриз – Александровка, Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное»а также Усть-Ишим – Малая Бича.

Компания «Бриз», зарегистрированная в Омске, будет ответственна за переправы Тевриз – Кузнецово, Бутаково – Пологрудово и Самсоново – Пологрудово.

Предприниматель Павел Чуманов получил три контракта на обслуживание переправ Муромцево – Большеречье, Нововаршавка – Черлак и подъезд к Черлакской паромной переправе, а также Нагорно-Аевск – Бородинка.

Перевозчики приступят к работе 1 мая, обслуживание переправ будет продолжаться до 10 ноября.