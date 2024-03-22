Омск-Информ
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·Общество

Градоначальник Сергей Шелест потребовал не снижать прошлогодних темпов озеленения.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о планируемом озеленении города. Он поручил агрономам высадить минимум 13 тысяч деревьев и 28 тысяч кустарников. Градоначальник потребовал не снижать прошлогодних темпов.
В скором времени УДХБ планирует закупить 504 дерева с закрытой корневой системой. В список войдут горная и обыкновенная сосна, ясень, сибирская яблоня, береза и пирамидальный тополь. Приобретут и кустарники: японская спирея, пузыреплодник, можжевельник, роза Ругоза, гортензия и другие.
Высаживать саженцы в городе начнут в следующем месяце. Особенное внимание Шелест попросил уделить приживаемости молодых саженцев.
·Общество

Градоначальник Сергей Шелест потребовал не снижать прошлогодних темпов озеленения.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о планируемом озеленении города. Он поручил агрономам высадить минимум 13 тысяч деревьев и 28 тысяч кустарников. Градоначальник потребовал не снижать прошлогодних темпов.
В скором времени УДХБ планирует закупить 504 дерева с закрытой корневой системой. В список войдут горная и обыкновенная сосна, ясень, сибирская яблоня, береза и пирамидальный тополь. Приобретут и кустарники: японская спирея, пузыреплодник, можжевельник, роза Ругоза, гортензия и другие.
Высаживать саженцы в городе начнут в следующем месяце. Особенное внимание Шелест попросил уделить приживаемости молодых саженцев.