Авария произошла по улице Вавилова. Иномарка врезалась в автобус, в котором находилось 40 пассажиров. Один из них обратился к медикам.

Авария произошла по улице Вавилова. Иномарка врезалась в автобус, в котором находилось 40 пассажиров. Один из них обратился к медикам.

Сегодня, 22 марта, около 8 часов утра на пересечении улицы Вавилова с улицей 25-я Северная произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, 42-летний водитель автомобиля «Хендай» столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ маршрута № 79. В момент аварии в салоне автобуса находилось 40 пассажиров. Одному из них, 38-летней женщине, понадобилась помощь медиков.

Сейчас стражи порядка по факту происшествия организовали проверку.