Это статистика за прошлый год. А с начала этого года цифра подскочила.

Это статистика за прошлый год. А с начала этого года цифра подскочила.

Более 500 жителей Омской области досрочно вышли на пенсию за длительный стаж в 2023 году, сообщили в Омском отделении Социального фонда России.

В фонде напомнили, что выйти на пенсию досрочно могут женщины при наличии страхового стажа не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет. Такая норма позволяет выйти на заслуженный отдых за 2 года до наступления пенсионного возраста.

В длительный страховой стаж включаются период работы, за который уплачивались страховые взносы.

– Также в длительный стаж засчитывается служба в армии по призыву, а участие в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании – в двойном размере, – говорит управляющий Омским отделением СФР Ольга Ступичева.

А вот уход за ребенком до 1,5 года или престарелым, получение пособия по безработице не дают право досрочного выхода на пенсию.

В прошлом году на досрочную пенсию за большой трудовой стаж вышли 504 омича, за два месяца этого года – уже 209 человек.