Алексей Макаров сыграл отца главного героя нового комедийного фантастического телесериала.

Алексей Макаров сыграл отца главного героя нового комедийного фантастического телесериала.

Уроженец Омска известный российский актер Алексей Макаров снялся в новом телесериале под названием «Казачок». По сюжету подростка Степана после проваленных экзаменов родители отправляют на лето в деревню к бабушке. Там, убегая от местных парней, он случайно проваливается в колоде, который оказывается порталом в другой мир. Юноша попадает из нашего времени в 17 век прямиком в казачью станицу.

Отца степы и сыграл Алексей Макаров. Будущий актер появился на свет в 1972 году в Омске в семье еще одной знаменитой омички, советской и российской актрисы Любови Полищук и певца Валерия Макарова. С малых лет он ездил с творческими родителями на гастроли, что и предопределило его карьеру.

Премьера сериала «Казачок» состоится 1 апреля на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER. Продюсером выступил известный юморист и актер Сергей Светлаков.