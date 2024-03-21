Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Произошел полный sold out. Билетов на концерт омской группы больше нет.

Организаторы концерта омской группы 25/17 объявили полный sold out. Это значит, что все билеты на выступление артистов проданы. Цена билетов составляла от 2 300 рублей на танцпол. Но при покупке билета на двух человек была ощутимая скидка.

Отметим, что концерт группы состоится в воскресенье, 24 марта, в 19:00 в ночном клубе «Ангар». Группа представит свой новый альбом «Радость встреч и расставаний».

·Культура/Афиша

Произошел полный sold out. Билетов на концерт омской группы больше нет.

Организаторы концерта омской группы 25/17 объявили полный sold out. Это значит, что все билеты на выступление артистов проданы. Цена билетов составляла от 2 300 рублей на танцпол. Но при покупке билета на двух человек была ощутимая скидка.

Отметим, что концерт группы состоится в воскресенье, 24 марта, в 19:00 в ночном клубе «Ангар». Группа представит свой новый альбом «Радость встреч и расставаний».