Омск-Информ
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·Общество

Для этого придется разработать полуэкспрессный маршрут. Один из них, действовавший еще в советские годы, предлагалось возродить. 

Вопрос о возможности запуска в Омске полуэкспрессных автобусных маршрутов, анонсировавшийся на этой неделе, был рассмотрен в Омском городском Совете сегодня. Его инициатором выступил заместитель председателя горсовета Дмитрий Сахань.

По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, предложение интересное, и возглавляемое им ведомство взялось за его проработку.

За вчерашний день дополнительно проведено исследование по хронометражу еще одного дополнительного маршрута от площади Победы через Красный Путь, улицу Березовую с проездом через Красноярский тракт по проспекту Менделеева, Заозерной, по улице Бархатовой в прямом и обратном направлениях. Автобус, который должен был выполнять 39 остановок, затратил на все это 82 минуты. А наш автобус, который предполагалось запустить в полуэкспрессном режиме по этой схеме, затратил 75 минут. То есть экономия всего семь минут. Это не тот результат, на который мы заточены, – сообщил Кормилец. 

К тому же вместо 39 остановок транспортное средство остановилось лишь на 16. 

Инициатор рассмотрения этой темы, взяв слово, заявил, что чиновники дептранса к вопросу подошли поверхностно. На тех двух маршрутах, что там разработали, экономия времени три и семь минут. Понятно, что такой маршрут будет неинтересен. Сахань хотел услышать предложения о пяти-семи маршрутах с экономией 15–20 минут. По словам парламентария, чем длиннее маршрут, тем большую можно получить экономию времени. 

Хотел предложить: в советское время был прекрасный маршрут «Советский исполком – ж/д вокзал». Чтобы уйти от центральных магистралей, мы вынуждены будем от Советского исполкома доехать до городка Водников с ключевой остановкой, к примеру, у автодора, где народ будет заполнять транспорт. С городка Водников уйдет на 7-ю Северную, Орджоникидзе – на дорогу-дублер, доедет до кинотеатра Маяковского, это следующая остановка, и сэкономит здесь по времени. Затем уйдет на Ленина с остановкой у «Яблоньки», дальше – на Иртышскую набережную и оттуда – уже напрямую на железнодорожный вокзал. Если проработаем этот маршрут, то, считаю, здесь действительно можно добиться экономии в 15–20 минут, – сказал Сахань. 

Заместитель председателя горсовета призвал и остальных депутатов активно вносить предложения по организации полуэкспрессных маршрутов. Попросил их об этом и Кормилец: чтобы дептрансу меньше ломать голову, пусть предлагают различные схемы маршрутов, поступающие как от депутатов, так и от граждан.

Директор департамента транспорта также сказал, что невозможно спрогнозировать число пассажиров, которые захотят воспользоваться новыми маршрутами. Это можно узнать лишь по итогам первых поездок. Экономика маршрутов будет складываться в их уводе с основных магистралей. Но люди должны будут заплатить больше за возможность добраться быстрее. И это нужно учитывать.

Председатель комитета Юрий Арчибасов спросил, намерена ли администрация прорабатывать эти маршруты или это предложение дальше разговоров не пойдет?

Мы на уровне разговоров эту работу не оставляем. Уже два пробных проезда сделали по двум разным схемам и намерены продолжать. Если бы это были пустые слова, я бы сюда пришел только с одними объяснениями того, что мы намерены сделать, – парировал Кормилец. 

В департаменте транспорта либо разработают действенный полуэкспрессный маршрут, способный реально экономить время омичей, либо, проведя необходимые исследования, убедятся, что в существующих дорожных условиях это невозможно обеспечить. 

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·Общество

Для этого придется разработать полуэкспрессный маршрут. Один из них, действовавший еще в советские годы, предлагалось возродить. 

Вопрос о возможности запуска в Омске полуэкспрессных автобусных маршрутов, анонсировавшийся на этой неделе, был рассмотрен в Омском городском Совете сегодня. Его инициатором выступил заместитель председателя горсовета Дмитрий Сахань.

По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, предложение интересное, и возглавляемое им ведомство взялось за его проработку.

За вчерашний день дополнительно проведено исследование по хронометражу еще одного дополнительного маршрута от площади Победы через Красный Путь, улицу Березовую с проездом через Красноярский тракт по проспекту Менделеева, Заозерной, по улице Бархатовой в прямом и обратном направлениях. Автобус, который должен был выполнять 39 остановок, затратил на все это 82 минуты. А наш автобус, который предполагалось запустить в полуэкспрессном режиме по этой схеме, затратил 75 минут. То есть экономия всего семь минут. Это не тот результат, на который мы заточены, – сообщил Кормилец. 

К тому же вместо 39 остановок транспортное средство остановилось лишь на 16. 

Инициатор рассмотрения этой темы, взяв слово, заявил, что чиновники дептранса к вопросу подошли поверхностно. На тех двух маршрутах, что там разработали, экономия времени три и семь минут. Понятно, что такой маршрут будет неинтересен. Сахань хотел услышать предложения о пяти-семи маршрутах с экономией 15–20 минут. По словам парламентария, чем длиннее маршрут, тем большую можно получить экономию времени. 

Хотел предложить: в советское время был прекрасный маршрут «Советский исполком – ж/д вокзал». Чтобы уйти от центральных магистралей, мы вынуждены будем от Советского исполкома доехать до городка Водников с ключевой остановкой, к примеру, у автодора, где народ будет заполнять транспорт. С городка Водников уйдет на 7-ю Северную, Орджоникидзе – на дорогу-дублер, доедет до кинотеатра Маяковского, это следующая остановка, и сэкономит здесь по времени. Затем уйдет на Ленина с остановкой у «Яблоньки», дальше – на Иртышскую набережную и оттуда – уже напрямую на железнодорожный вокзал. Если проработаем этот маршрут, то, считаю, здесь действительно можно добиться экономии в 15–20 минут, – сказал Сахань. 

Заместитель председателя горсовета призвал и остальных депутатов активно вносить предложения по организации полуэкспрессных маршрутов. Попросил их об этом и Кормилец: чтобы дептрансу меньше ломать голову, пусть предлагают различные схемы маршрутов, поступающие как от депутатов, так и от граждан.

Директор департамента транспорта также сказал, что невозможно спрогнозировать число пассажиров, которые захотят воспользоваться новыми маршрутами. Это можно узнать лишь по итогам первых поездок. Экономика маршрутов будет складываться в их уводе с основных магистралей. Но люди должны будут заплатить больше за возможность добраться быстрее. И это нужно учитывать.

Председатель комитета Юрий Арчибасов спросил, намерена ли администрация прорабатывать эти маршруты или это предложение дальше разговоров не пойдет?

Мы на уровне разговоров эту работу не оставляем. Уже два пробных проезда сделали по двум разным схемам и намерены продолжать. Если бы это были пустые слова, я бы сюда пришел только с одними объяснениями того, что мы намерены сделать, – парировал Кормилец. 

В департаменте транспорта либо разработают действенный полуэкспрессный маршрут, способный реально экономить время омичей, либо, проведя необходимые исследования, убедятся, что в существующих дорожных условиях это невозможно обеспечить. 

1710