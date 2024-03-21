Для этого придется разработать полуэкспрессный маршрут. Один из них, действовавший еще в советские годы, предлагалось возродить.

Для этого придется разработать полуэкспрессный маршрут. Один из них, действовавший еще в советские годы, предлагалось возродить.

Вопрос о возможности запуска в Омске полуэкспрессных автобусных маршрутов, анонсировавшийся на этой неделе, был рассмотрен в Омском городском Совете сегодня. Его инициатором выступил заместитель председателя горсовета Дмитрий Сахань.

По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, предложение интересное, и возглавляемое им ведомство взялось за его проработку.

– За вчерашний день дополнительно проведено исследование по хронометражу еще одного дополнительного маршрута от площади Победы через Красный Путь, улицу Березовую с проездом через Красноярский тракт по проспекту Менделеева, Заозерной, по улице Бархатовой в прямом и обратном направлениях. Автобус, который должен был выполнять 39 остановок, затратил на все это 82 минуты. А наш автобус, который предполагалось запустить в полуэкспрессном режиме по этой схеме, затратил 75 минут. То есть экономия всего семь минут. Это не тот результат, на который мы заточены, – сообщил Кормилец.

К тому же вместо 39 остановок транспортное средство остановилось лишь на 16.

Инициатор рассмотрения этой темы, взяв слово, заявил, что чиновники дептранса к вопросу подошли поверхностно. На тех двух маршрутах, что там разработали, экономия времени три и семь минут. Понятно, что такой маршрут будет неинтересен. Сахань хотел услышать предложения о пяти-семи маршрутах с экономией 15–20 минут. По словам парламентария, чем длиннее маршрут, тем большую можно получить экономию времени.

– Хотел предложить: в советское время был прекрасный маршрут «Советский исполком – ж/д вокзал». Чтобы уйти от центральных магистралей, мы вынуждены будем от Советского исполкома доехать до городка Водников с ключевой остановкой, к примеру, у автодора, где народ будет заполнять транспорт. С городка Водников уйдет на 7-ю Северную, Орджоникидзе – на дорогу-дублер, доедет до кинотеатра Маяковского, это следующая остановка, и сэкономит здесь по времени. Затем уйдет на Ленина с остановкой у «Яблоньки», дальше – на Иртышскую набережную и оттуда – уже напрямую на железнодорожный вокзал. Если проработаем этот маршрут, то, считаю, здесь действительно можно добиться экономии в 15–20 минут, – сказал Сахань.

Заместитель председателя горсовета призвал и остальных депутатов активно вносить предложения по организации полуэкспрессных маршрутов. Попросил их об этом и Кормилец: чтобы дептрансу меньше ломать голову, пусть предлагают различные схемы маршрутов, поступающие как от депутатов, так и от граждан.

Директор департамента транспорта также сказал, что невозможно спрогнозировать число пассажиров, которые захотят воспользоваться новыми маршрутами. Это можно узнать лишь по итогам первых поездок. Экономика маршрутов будет складываться в их уводе с основных магистралей. Но люди должны будут заплатить больше за возможность добраться быстрее. И это нужно учитывать.

Председатель комитета Юрий Арчибасов спросил, намерена ли администрация прорабатывать эти маршруты или это предложение дальше разговоров не пойдет?

– Мы на уровне разговоров эту работу не оставляем. Уже два пробных проезда сделали по двум разным схемам и намерены продолжать. Если бы это были пустые слова, я бы сюда пришел только с одними объяснениями того, что мы намерены сделать, – парировал Кормилец.

В департаменте транспорта либо разработают действенный полуэкспрессный маршрут, способный реально экономить время омичей, либо, проведя необходимые исследования, убедятся, что в существующих дорожных условиях это невозможно обеспечить.