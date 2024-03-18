Такие автобусные маршруты останавливаются только на самых крупных остановках. Это сокращает время движения автобуса.

Такие автобусные маршруты останавливаются только на самых крупных остановках. Это сокращает время движения автобуса.

На ближайшем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты рассмотрят вопрос о возможности запуска полуэкспрессных автобусных маршрутов.

Муниципальное «Пассажирское предприятие № 8» уже провело натурное испытание движения автобуса малого класса. Маршрутку пустили в час пик по схеме «Автовокзал – микрорайон Кузьминки – библиотека Пушкина – микрорайон Кузьминки – автовокзал». Вместо 23 остановок по маршруту она совершила только 9, но по сравнению с плановыми значениями время поездки уменьшилось всего на 3 минуты, сообщает «СуперОмск». Заметного улучшения эксплуатационных и экономических показателей работы общественного транспорта за счет запуска полуэкспрессов специалисты не выявили.

Между тем к этому вопросу могут вернуться при формировании дорожной инфраструктуры, при наличии достаточного подвижного и водительского состава в пассажирских предприятиях.

Ранее в Омске действовал ряд маршрутов, по которым автобусы следовали в режиме полуэкспресса.