Такие автобусные маршруты останавливаются только на самых крупных остановках. Это сокращает время движения автобуса.
На ближайшем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты рассмотрят вопрос о возможности запуска полуэкспрессных автобусных маршрутов.
Муниципальное «Пассажирское предприятие № 8» уже провело натурное испытание движения автобуса малого класса. Маршрутку пустили в час пик по схеме «Автовокзал – микрорайон Кузьминки – библиотека Пушкина – микрорайон Кузьминки – автовокзал». Вместо 23 остановок по маршруту она совершила только 9, но по сравнению с плановыми значениями время поездки уменьшилось всего на 3 минуты, сообщает «СуперОмск». Заметного улучшения эксплуатационных и экономических показателей работы общественного транспорта за счет запуска полуэкспрессов специалисты не выявили.
Между тем к этому вопросу могут вернуться при формировании дорожной инфраструктуры, при наличии достаточного подвижного и водительского состава в пассажирских предприятиях.
Ранее в Омске действовал ряд маршрутов, по которым автобусы следовали в режиме полуэкспресса.