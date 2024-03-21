Омск-Информ
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·Общество

Участники отряда занимаются пошивом масхалатов «Леший», которыми пользуются российские военные на СВО.
Мэр Сергей Шелест провел встречу с начальником волонтерского отряда «Омские кикиморки» Любовью Давыдовой. Участники отряда занимаются пошивом масхалатов «Леший», которыми пользуются российские военные на СВО.
– «Омские кикиморки» делают уникальные маскхалаты: благодаря определенным конструкторским решениям, «Лешие» не мешают мобильности солдат, они незаменимы для разведчиков, штурмовиков, снайперов, операторов дронов, – рассказал Шелест.
Градоначальник передал руководительнице «Кикиморок» деньги, которые собрали жители города. 
·Общество

Участники отряда занимаются пошивом масхалатов «Леший», которыми пользуются российские военные на СВО.
Мэр Сергей Шелест провел встречу с начальником волонтерского отряда «Омские кикиморки» Любовью Давыдовой. Участники отряда занимаются пошивом масхалатов «Леший», которыми пользуются российские военные на СВО.
– «Омские кикиморки» делают уникальные маскхалаты: благодаря определенным конструкторским решениям, «Лешие» не мешают мобильности солдат, они незаменимы для разведчиков, штурмовиков, снайперов, операторов дронов, – рассказал Шелест.
Градоначальник передал руководительнице «Кикиморок» деньги, которые собрали жители города. 