Главный тренер челябинских «Белых Медведей» Марат Аскаров пропустит остаток серии с «Омскими Ястребами». Некоторых участников драки дисквалифицировали, а кого-то оштрафовали.

Главный тренер челябинских «Белых Медведей» Марат Аскаров пропустит остаток серии с «Омскими Ястребами». Некоторых участников драки дисквалифицировали, а кого-то оштрафовали.

Спортивно-дисциплинарный комитет Молодежной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды последней минуты второго матча четвертьфинальной серии Кубка Харламова между челябинскими «Белыми Медведями» и «Омскими Ястребами».

Как уже сообщало РИА «Омск-ифнорм», после того, как счет стал 7:2 в пользу «Омских Ястребов», челябинские хоккеисты стали провоцировать драку. В итоге произошло сразу два массовых побоища. По итогам всего матча команды заработали 254 минуты штрафа, в том числе 232 минуты за эти две драки.

Лига приняла решение дисквалифицировать на три матча главного тренера «Белых Медведей» Марата Аскарова. Такую же дисквалификацию получил защитник челябинской команды Андрей Подгузов. На два матча дисквалифицирован форвард «Белых Медведей» Леонид Кулишов. Одну игру пропустят челябинские хоккеисты Артем Девяткин, Владимир Юсупов и Дмитрий Киржаков, а также нападающий «Омских Ястребов» Николай Хворов.

Если учесть, что серия идет до трех побед, а сейчас счет в этой серии 2:0 в пользу «Омских Ястребов», потеря нескольких хоккеистов и главного тренера может стать фатальной для «Белых Медведей». Третья игра между этими командами состоится завтра, 22 марта, в Омске. Учитывая все вышесказанное, этот матч вполне может стать последним в четвертьфинальной серии.

Также стоит сказать, что еще несколько участников позавчерашней драки не получили дисквалификацию, но были оштрафованы. Это защитник Никита Киселев («Белые Медведи») и хоккеисты «Омских Ястребов» Эдуард Голоднюк, Иван Новокшенов, Егор Ядыкин. Также штраф наложен на хоккейный клуб «Трактор».