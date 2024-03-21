Седельниковский комплексный центр начинает плотно работать со стахановским отделением с Республиканским центром социальной реабилитации «Возрождение».

Седельниковский комплексный центр начинает плотно работать со стахановским отделением с Республиканским центром социальной реабилитации «Возрождение».

Омская область продолжает оказывать помощь подшефному городу Стаханову Луганской Народной Республики. О совместной работе договорились Седельниковский комплексный центр и стахановское отделение Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение».

Основным аспектом шефской помощи специалистов из Омской области станет консультативное сопровождение сотрудников, которые работают с детьми-инвалидами в Стаханове.

– Наше учреждение – бессменный участник всероссийских акций и проектов #Мывместе, #Своихнебросаем по формированию и отправке гуманитарной помощи в зону СВО. И конечно, наша поддержка на этом не закончится, – говорит руководитель Седельниковского комплексного центра Татьяна Корнеева. – В этот раз нам выпала большая честь и ответственность взять шефство над стахановским отделением центра «Возрождение». Уже достигнута договоренность о взаимодействии на постоянной основе, скоро будет подписано соглашение о сотрудничестве. Наши специалисты трудятся над разработкой плана совместных мероприятий, которые мы планируем проводить в режиме онлайн. Нам есть чем поделиться со стахановскими коллегами.

Для детей-инвалидов из Стаханова будет изготовлен дидактический материал: деревянные заготовки для раскрашивания, трафареты для развития мелкой моторики рук и другие полезные средства обучения. Их передадут в Стаханов с гуманитарным грузом.

Что касается общения в рамках совместной деятельности и обмена информации между седельниковскими и стахановскими специалистам, то для этого сделают чат в меседжере Telegram. Для него разработают совместный логотип.