Омск-Информ
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·Общество

Об этом на заседании областного Заксобрания рассказал губернатор Виталий Хоценко.
В Омской области запускают пятилетнюю программу по обновлению дорожной техники. Об этом на заседании областного Заксобрания рассказал губернатор Виталий Хоценко.
По словам главы региона, каждый год из дорожного фонда будут выделяться средства на покупку техники для уборки. По 150 млн рублей каждый год будет получать как область, так и город.
Хоценко отметил, что это поможет улучшить ситуацию с уборкой дорог в области.
·Общество

Об этом на заседании областного Заксобрания рассказал губернатор Виталий Хоценко.
В Омской области запускают пятилетнюю программу по обновлению дорожной техники. Об этом на заседании областного Заксобрания рассказал губернатор Виталий Хоценко.
По словам главы региона, каждый год из дорожного фонда будут выделяться средства на покупку техники для уборки. По 150 млн рублей каждый год будет получать как область, так и город.
Хоценко отметил, что это поможет улучшить ситуацию с уборкой дорог в области.