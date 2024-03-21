По мнению депутата Смолина, это уничтожит средний класс, а не восстановит справедливость.

По мнению депутата Смолина, это уничтожит средний класс, а не восстановит справедливость.

Российские власти начали обсуждать новый прогрессивный налог. Как сообщает депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин, одна из идей состоит в том, чтобы повысить налоги для тех, кто зарабатывает больше миллиона рублей в год. Однако это, по словам политика, может уничтожить в стране средний класс.

– Если бы решение зависело только от меня, я бы предложил следующее. После 5 миллионов годового дохода сохранить 15 %, как сейчас. После дохода свыше 20 миллионов до 25 %, с дохода, превышающего 30 миллионов в год, – до 30 %. Понятно, что в Европе (например, во Франции – до 45 %) и даже в США (37 %) налог выше. Через несколько лет можно было бы двигаться к европейскому уровню, – сообщил Смолин.

Он отметил, что повышенный налог на доходы сверх 5 миллионов уже позволит обеспечить большинство детей с орфанными и редкими заболеваниями дорогостоящими лекарствами. Сегодня те, кто зарабатывает больше этой суммы, платят с 13 до 15 % в бюджет.