И. о. главного тренера «Авангарда» не сразу осознал, что находится в новом статусе. Лишь поздно вечером он позвонил родителям и жене.

И. о. главного тренера «Авангарда» не сразу осознал, что находится в новом статусе. Лишь поздно вечером он позвонил родителям и жене.

Победа над «Локомотивом» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина стала первой для Сергея Звягина в статусе исполняющего обязанности главного тренера «Авангарда». Он достаточно деловито прокомментировал эту победу.

- Те, кто смотрел, видел, что была очень напряженная игра. Много борьбы, много самоотверженных действий от игроков с обеих сторон. Рад за наших ребят. Была непростая ситуация при подготовке к этой игре. Но выдержали. Было много эмоций. Хорошо, что терпели, где нужно, постояли за себя. Естественно, рады этой победы, но понимаем, что это лишь один ша, - заявил Звягин.

Новый наставник «Авангарда» также заметил, что не против таких драк, как была у Артема Чмыхова с Ярославом Лихачевым. А вообще на скамейке запасных, по словам Сергея Звягина, атмосфера была «супер».

- Когда тяжелые моменты были, ребята не давали эмоциям сильно зашкаливать. Тонко чувствовали эту ситуацию. Если затухали, то несколько ребят заводили остальных, - рассказал тренер.

Говоря о своем назначении, Сергей Звягин признался, что у него не было времени понять, что произошло.

- Случилось все очень быстро. Столько всего нужно было делать. В 11:30 вечера по Москве, в Омске было 2:30, я первый раз зашел в гостиничный номер. Первый раз только расстались с тренерами. Только тогда появились мысли: «А что случилось?» Думал только о хоккее, только об игре, о том, как настроить ребят, как их психологически правильно подготовить. Позвонил родителям, позвонил жене первый раз после назначения. Рад, что получилось поспать чуть-чуть и с утра опять то же самое. Рад, что не было времени накручивать чего-то в голове, - рассказал Звягин.

Уже 22 марта у нового наставника «Авангарда» будет шанс доказать, что победа в третьем матче серии была неслучайной.